Певица Рита Ора снялась в бикини

Певица Рита Ора показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Фотографии появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Сейчас Рита Ора проводит время в Австралии. 31 марта певица отправилась на пляж, чтобы позагорать и заняться серфингом в сопровождении своих друзей, Пипы Эдвардс и Анны Лэхи. На фотографиях знаменитость предстала в крошечном бикини черного цвета, которое подчеркнуло ее фигуру. Певица дополнила образ украшениями: массивными серьгами, цепочкой с кулоном, несколькими кольцами и браслетами. Поп-исполнительница позировала вместе с подругами.

Рита Ора состоит в браке с режиссером Тайкой Вайтити. Пара познакомилась в Сиднее. Певица прилетела на съемки австралийской версии шоу «Голос», а режиссер прибыл для работы над боевиком «Тор: Любовь и гром». В январе 2023 года Рита Ора подтвердила, что вышла замуж за Тайку. Весной того же года звезды появились на обложке австралийской версии журнала Vogue. В интервью изданию пара впервые подробно рассказала о тайной свадьбе.

Торжество прошло в их доме в Лос-Анджелесе. Среди гостей были только близкие друзья. Рита Ора появилась в платье Tom Ford и дополнила его украшениями Lorraine Schwartz.