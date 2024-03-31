В семье Жукова даже дети работают и получают зарплату

Сергей Жуков, певец и бизнесмен, считает, что свой вклад в общее благополучие должен вносить каждый член семьи. И дети – не исключение.

Старшие наследники артиста, как сообщает «Комсомольская Правда», служат в одном из государственных театров актерами, получая за это официальную зарплату. Дочке Жукова Нике 15 лет, а сыну Энджелу – 13.

Энджел работает еще и актером озвучания. Он озвучивал Дядю Федора в новом сериале «Простоквашино». Ника сыграла девушку Машу в музыкальной драме «Плакса». Ради съемок Нике пришлось научиться играть на гитаре и петь.

А 9-летний Мирон помогает родителям в их кондитерской. Он помогает украшать пряники.

«Сколько сделал - столько заработал. Вечером получает зарплату», - говорит Жуков.

Напомним, что в декабре 2023 года у Жукова и Бурд родился четвертый ребенок - сын Эван.