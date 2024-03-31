Роман Мадянов обратился к медикам из-за плохого самочувствия и слабости. При стационарном обследовании у 61-летнего актера обнаружили злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого.

По информации Телеграм-канала Shot Роману Сергеевичу провели противоопухолевую лекарственную терапию. Затем актера выписали домой с наблюдением по месту жительства и назначили следующий сеанс противоопухолевого лечения, который состоится в апреле.

Ранее заслуженный артист РФ Роман Мадянов поддержал Россию после начала спецоперации на Украине. Актер рассказал, как относится к покинувшим страну знаменитостям. По его словам, таких звезд прощать категорически нельзя, поскольку они стали предателями. Он подчеркнул, что, покинув родину, артисты это доказали и оказались никому не нужны.