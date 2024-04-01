Кудрявцева рассказала о переломе колена

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о восстановлении после перелома коленного сустава и разрыва связок. Подробностями о своем здоровье она поделилась в передаче «Ты не поверишь» на НТВ.

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По словам телеведущей, она лучше себя чувствует, но не может согнуть ногу.

«Две недели я была буквально в аду. Сейчас уже лучше, но нога не сгибается совсем», — сказала Кудрявцева.

Она также призналась, что похудела на два килограмма после инцидента, поскольку не могла есть из-за сильной боли.

Телеведущая получила травму во время подготовки к проекту «Звезды», совершив неудачный прыжок. Она уже вернулась к съемкам и передвигается на костылях. Реабилитация после травмы займет несколько месяцев, Кудрявцевой придется на всю жизнь отказаться от каблуков.

Накануне Лера Кудрявцева связала дебоши актера Кологривого с гормонами.