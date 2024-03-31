Подруга рассказала о состоянии Дорониной

Татьяне Дорониной в прошлом году исполнилось 90 лет. Уже несколько лет она не выходит на связь с прессой им поклонниками. С января 2022 года актриса проживает в геронтологическом центре.

О том, как живет Татьяна Васильевна, рассказала ее подруга, заслуженная артистка России Лидия Матасова, пишет СтарХит.

«Татьяна Васильевна находится в полном сознании. У нее болят ноги после ковида, ей очень тяжело ходить, поэтому она никуда не выезжает. А так, у нее все хорошо, она в светлом разуме — на днях поздравляла нас с Днем театра. Мы послали ей корзину ландышей на прошлой неделе», — сообщила Матасова.

Матасова объяснила, что Доронина отгородилась не только от журналистов. Она целенаправленно сократила круг общения.

«У нее небольшое окружение, ей так комфортно. Она сейчас ни с кем не связывается по телефону. Татьяну Васильевну навещает ее помощник Игорь Константинович. Он регулярно ездит с водителем, гример приезжает порой, заместитель и помощник режиссера. Она дает им задания — просит что-то купить из еды или документы какие-то привезти или увезти», — пояснила Матасова.

Среди знаковых работ Дорониной в качестве режиссера — «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова (1989), где она также сыграла главную роль, и «Лес» Александра Островского (1993), в котором актриса предстала перед зрителями в образе богатой помещицы Раисы Гурмыжской. Дорониной удалось поставить на сцене МХАТа имени Горького больше 25 режиссерских работ по произведениям русской и зарубежной классики. Этот театр она возглавляла три десятилетия.