СМИ: Леонтьев тайно прилетел в Москву

Валерий Леонтьев, в последнее время перебравшийся на постоянное место жительства в Майами, как стало известно журналистам, решил отметить свой день рождения в столице.

Он собрал друзей на закрытую вечеринку. В частности, как пишут, в числе гостей был его давний друг Филипп Киркоров. Но для посторонних вход был закрыт, пишет Экспресс Газета.

«В день рождения Леонтьева у его подъезда — ни души. Поздравить кумира пришла только поклонница Ирина, которая уже 30 лет верна „одинокому бродяге любви“. Ее знают и консьержи, и телохранители артиста. Последние и вовсе угрожали вынести женщину из подъезда в разобранном виде. Дверь ей Леонтьев не открыл», — информируют журналисты НТВ.

У Леонтьева в столице многоуровневая квартира в центре, стоимость которой составляет не менее 80 миллионов рублей.

Филипп Киркоров рассказывал, что виделся с Леонтьевым. По его словам, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, он по-прежнему бодр и полон сил. А день рождения он не отмечал с размахом, так как хотел провести его в кругу близких, и это его право.