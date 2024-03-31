Жена Цекало высказалась на тему расставания с супругом

Александр Цекало с четвертой женой Дариной Эрвин давно живет в Америке. Считалось, что у них вполне счастливый брак. Но на днях Дарина удалила все фото с Александром. Фолловеры сочли, что дело у звездной пары идет к разводу. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Поклонники потребовали объяснений. Эрвин в личном блоге высказалась по поводу удаления фотографий. Она сказала, что они с мужем просто решили более не демонстрировать свою личную жизнь публике.

«Мы просто хотим иметь более приватную личную жизнь», - написала Дарина.

Ради Эрвин Цекало ушел от третьей жены – Виктории Галушки, оставив двоих детей. Александр рассказывал, что из-за Дарины он потерял практически всех друзей и вынужден был строить новую жизнь.

«К сожалению, мои коллеги по «Прожекторперисхилтон» влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть», — говорил Александр.

По словам Сергея Светлакова, общение сошло на нет после женитьбы Александра Цекало на художнице Дарине Эрвин. Продюсер вышел из чата проекта «Прожекторперисхилтон» и дружеских бесед.

Свой поступок Александр объяснил отсутствием поддержки со стороны близких людей. Цекало не устраивало, что друзья не поддержали его в решении вновь жениться. Также он не понимал, почему члены «Прожекторперисхилтон» поддерживают общение с его экс-супругой Викторией Галушкой.