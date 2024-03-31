Отсидевший в тюрьме медиум стал участником «Новой битвы экстрасенсов»

Скандал разгорелся во второй серии «Новой битвы экстрасенсов» из-за возвращения в проект победителя предыдущих сезонов шоу, медиума Максима Левина. Участники заявили, что мужчина должен участвовать в «Битве сильнейших», а не в проекте с начинающими магами. Однако у Левина на то были причины.

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Экстрасенс не смог подать заявку на проект для сильнейших участников, потому что сразу после завоевания синей руки в 2021 году оказался за решеткой по делу о мошенничестве.

— Были сложности с законом, поэтому я полтора годика просидел в тюрьме, — рассказал Левин.

По словам ясновидящего, в тюрьме он не терял времени зря, тренируя свои способности и помогая сокамерникам. Некоторым из них ему удалось уменьшить срок наказания.

— Колдовал, а что оставалось делать? Огонь есть, спички есть, — признался Левин в эфире «Новой битвы экстрасенсов».

В декабре Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу телепроекта «Битва экстрасенсов» по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Блогерша также демонстрировала запрещенную атрибутику.