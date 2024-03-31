Ревва высказался о своем отъезде из России

Юморист и певец Александр Ревва принял участие в «Музыкальном марафоне поддержки» после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он высказался по поводу этой трагедии и ответил на вопросы журналистов о своем отъезде из России.

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— На самом деле трудно говорить про ту ситуацию, которая произошла совсем недавно. Сердце разрывается. Очень хочется, чтобы все было хорошо, — заявил артист.

Во время своего выступления он призывал больше внимания уделять родным и близким.

— Хочется сказать: «Обнимите любимого человека, подойдите к нему и скажите что-то сокровенное». Иногда мы не успеваем сказать это: то ли времени нет, то ли еще чего-то, — отметил Ревва.

После этого он побеседовал с журналистами. По словам певца, его возмущают разговоры о том, что он уезжал из страны. Ревва процитировал строчки из стихотворения Владимира Высоцкого:

«Не волнуйтесь, я не уехал. Не надейтесь — не уеду».

Он подчеркнул, что уезжать из РФ не планирует, и попросил оставить в покое его семью, передает «Московский комсомолец».

— Пожалуйста, не трогайте нас, — заявил юморист.

В 2022 году Александр Ревва пропал из шоу-бизнеса. По слухам, он уехал из России и живет с семьей в Испании. Также стало известно, что артист уже давно не общается с отцом.