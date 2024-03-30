Киркоров в день смерти Гурченко показал, как выглядит ее могила

Филипп Киркоров 13-ю годовщину смерти Людмилы Гурченко навестил могилу актрисы на Новодевичьем кладбище. Певец в личном блоге выложил видеоролик, в котором видно, что у памятника звезде советского кино стоят корзина с цветами и скромный букет, а остальные вазы пусты.

«Марковна, покойся с миром! Дорогая, любимая», — сказал Филипп.

Киркоров был в хороших отношениях с Людмилой Марковной. Гурченко была одной из немногих, вступившихся за него после истории с Мариной Яблоковой в 2010 году, когда певца обвинили в избиении женщины, и он едва не расстался с музыкальной карьерой, пишет Экспресс Газета. Гурченко поддержала артиста. В 2011 году она спела с Киркоровым дуэтом в новогоднем «Голубом огоньке»

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Народный артист России Филипп Киркоров открыл Музыкальный марафон поддержки от звезд «Русского Радио». Он исполнил песню «Если ты уйдешь» из фильма «Нюрнберг».

Акция призвана поддержать россиян после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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