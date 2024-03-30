Киркоров в день смерти Гурченко показал, как выглядит ее могила
Филипп Киркоров 13-ю годовщину смерти Людмилы Гурченко навестил могилу актрисы на Новодевичьем кладбище. Певец в личном блоге выложил видеоролик, в котором видно, что у памятника звезде советского кино стоят корзина с цветами и скромный букет, а остальные вазы пусты.
«Марковна, покойся с миром! Дорогая, любимая», — сказал Филипп.
Киркоров был в хороших отношениях с Людмилой Марковной. Гурченко была одной из немногих, вступившихся за него после истории с Мариной Яблоковой в 2010 году, когда певца обвинили в избиении женщины, и он едва не расстался с музыкальной карьерой, пишет Экспресс Газета. Гурченко поддержала артиста. В 2011 году она спела с Киркоровым дуэтом в новогоднем «Голубом огоньке»
Народный артист России Филипп Киркоров открыл Музыкальный марафон поддержки от звезд «Русского Радио». Он исполнил песню «Если ты уйдешь» из фильма «Нюрнберг».
Акция призвана поддержать россиян после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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