Перенесены концерты Цыгановой

Выступления Вики Цыгановой отменили в Новосибирске и Томске. Певица планировала приехать в регион с шоу «Легенда шансона. 35 лет на сцене». Мероприятия были намечены в новосибирском ДКЖ на 11 апреля, и в томской филармонии на 12 апреля. Но из-за «неспокойной ситуации в стране» они отодвинуты на вторую половину года, сообщает «Сиб.фм».

«В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране, концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие. Даты будут известны позже. Сдать билеты можно в местах приобретения», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее Виктория Цыганова навестила бойцов спецоперации в военном госпитале № 354 Екатеринбурга. Она исполнила песни для раненых солдат. После концерта певица прошлась по палатам.