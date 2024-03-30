Названа причина расставания Круза и Хайровой

Роман Тома Круза и россиянки Эльсины Хайровой завершен. Пара встречалась достаточно долго, и все предполагали, что речь идет уже о серьезных отношениях. Но Том и Эльсина расстались, и лишь недавно стала известно, почему голливудский актер принял такое решение.

Как пишут СМИ, к расставанию приложил руку бывший муж Хайровой, предприниматель Дмитрий Цветков. Он дал интервью, в котором заявил, что Эльсина хочет от мужчин только денег. И Круз должен быть готов к баснословным тратам.

Заявления Цветкова насторожили Круза и его команду. Они решили, что роман с Хайровой и выступления ее бывшего супруга в СМИ могут отразиться на карьере артиста, пишут utro.media. Сообщалось, что пара рассталась без взаимных обид.

Ранее Том Круз заявил, что продолжит сниматься в кино до 80 лет. Артист объяснил, что его вдохновляет Харрисон Форд, который, несмотря на преклонный возраст, продолжает участвовать во многих проектах в кинематографе.