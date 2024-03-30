Волочкова назвала наглецом бывшего участника «Фабрики звезд» Иващенко

Анастасия Волочкова обрушилась на бывшего участника «Фабрики звезд» Георгия Иващенко, который спровоцировал слухи о романе с ней, разлетевшиеся по СМИ и социальным сетям.

Неделю назад Иванченко якобы пообещал отвести 48-летнюю балерину в ЗАГС. По его словам, — преподнес звезде серьги с бриллиантами за 600 тысяч рублей и пригласил на ужин. Та в ответ позвала кавалера в гости, пишет 5 Канал.

«Настя — не из простых, доступных и дешевых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов. Мы долго и бурно обсуждали наше совместное будущее, как можно вывести на новый уровень шоу, куда Настя вложила больше 30 миллионов рублей. Нужно помогать балерине отбивать деньги и блистать пуще прежнего», — пообещал Иващенко.

Как сообщила балерина, все обстоит иначе. Иващенко к ней никакого отношения не имеет. Она поддержала своим присутствием одно из его мероприятий. Потом согласилась обсудить «какой-то проект», который оказался «неинтересным и постным». Дареные сережки оказались бижутерией.

«Когда не имеющий ко мне отношения человек занимается самопиаром на моем имени, это просто противно и нагло… Со стороны Георгия распространение информации, что якобы у меня с ним отношения и типа женитьба, это бред и наглость. Какие сережки за 600 тысяч? Подарил на своем мероприятии какие-то стекляшки спонсорские, устроив таким образом дешевую клоунаду. И прося меня везде его пиарить», — резюмировала Анастасия.

Накануне в ходе встречи депутатов комитета по культуре Госдумы с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой депутат Денис Майданов заявил, что «Одержимость» танцовщицы обвиняли в развязности, пошлости и романтизации темных сил. Как призналась Любимова, концертную программу звезды обязательно проверят.

Балерина, в свою очередь, призналась, что впервые слышит о возмущении авторским шоу. Знаменитость считает, что оно востребовано у зрителей.