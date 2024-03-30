Лазарев опроверг информацию о завершении карьеры

Сергей Лазарев участвовал в церемонии вручения премии «Новое Радио AWARDS». В кулуарах мероприятия певец пообщался с журналистами и пожаловался на самочувствие и усталость.

«Я сейчас возьму небольшую паузу — просто отдохнуть. Потому что в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Мне нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый, 41-й год, — сообщил он.

Представители прессы поняли Сергея так, что тот решил завершить музыкальную карьеру и гастрольную деятельность, информирует издание hellomagrussia. В информпространстве стали активно обсуждать эту тему. Лазареву пришлось вмешаться чтобы остановить шквал слухов.

Он разместил в личном блоге опровержение.

«Мои гастроли продолжатся в конце апреля. Если мне не изменяет память, 20-го числа. Они идут по плану, с усилением охраны и мер безопасности для всех пришедших. Относительно паузы и перезагрузки: я имел в виду, что всем нам нужна легкая перезагрузка после всего, что произошло», — сказал Лазарев.

Ранее певец Сергей Лазарев сообщил в Telegram-канале, что перенес мартовский концерт в Кондопоге в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Выступление состоится 8 мая вместо 24 марта. Все билеты, купленные ранее, действительны.