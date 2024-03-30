«Меня трясет от такого отношения»: Юлиана не пустили в самолет

Сегодня утром певец Юлиан должен был отправиться в Ульяновск. Но в самолет исполнителя не пустили. Об этой истории он рассказал журналистам «Московского Комсомольца».

«Я приехал в аэропорт, как и положено, за два часа: прошел контроль, регистрацию на рейс. За полчаса до вылета самолета мы с директором пошли на посадку. Но в самолет нас не пустили. Девушка сообщила, что мы опоздали на сорок секунд. Эта фраза меня просто убила!», - возмущается заслуженный артист России.

Юлиан пытался объяснить, что у него не только концерт в Ульяновске, но и встреча с бойцами СВО в местном госпитале. Но сотрудница аэропорта отвечала, что это ее не интересует.

«Мы начали искать руководство авиакомпании. Сейчас запросили аудиозаписи, сообщающие о вылете в Ульяновск. Никаких сообщений о том, что заканчивается посадка на борт, я не слышал. Меня трясет от такого отношения. Такое случилось впервые в моей карьере. Я не опоздал на рейс, приехал за два часа и не смог вылететь, будучи зарегистрированным. Сейчас делаем все возможное, чтобы вылететь в Ульяновск другим бортом. Я должен порадовать и зрителей, и наших бойцов», - объяснил певец.

Ранее Юлиан выступил на концерте в зале Храма Христа Спасителя и сделал несколько заявлений. Некоторые из них касались уехавших звезд: артист пожалел их и пожелал не возвращаться.