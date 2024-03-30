Гоген Солнцев показал мать своего ребенка

Гоген Солнцев в личном блоге артист показал домашнее фото всей семьи. Он с супругой на кухне. У женщины на руках младенец.

«Кормим нашего маленького ангела», — написал Гоген.

Фолловеры были удивлены, узнав, что мама малыша - дочь бывшей жены Гогена Екатерины Терешкович Полина. Свадьбу влюбленные сыграли вскоре после развода Солнцева с пенсионеркой, пишет 5 Канал

Не столь давно Полина, у которой есть дети от прошлых отношений, жаловалась, что Солнцев исчез, проиграв перед этим все их деньги. Однако, судя по фотографии, мир в семье восстановлен.

Ранее Гоген Солнцев огорошил поклонников, намекнув в соцсетях, что стал отцом. Он публиковал фото, на котором видно, что держит за ручку младенца. При этом на руке самого Гогена фолловеры разглядели обручальное кольцо. В подписи к посту шоумен отметил, что сотворил «самое большое чудо на свете».