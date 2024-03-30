Набравшая лишний вес Боня предлагает курс похудения

Виктория Боня увлеклась пластическими операциями до такой степени, что стала мало похожа на саму себя. А особенно сейчас, когда сильно поправилась. Однако Боня и к этому событию отнеслась по-деловому

В микроблоге Виктория выложила фотографию, где видны цифры на дисплее напольных весов, и пригласила подписчиков худеть вместе с ней. Об этом пишут dni.plus

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Виктория Боня из-за пластической операции, которую она делала в Лос-Анджелесе не успела продлить вид на жительство. Она уже переоформила бумаги и скоро получит новые документы, за которыми, правда, ей нужно будет съездить в Москву.

Дочь Виктории Анджелина все это время оставалась в Монако с отцом. Немудрено, что в такой ситуации у бывшей участницы «Дома-2» сдали нервы, и она оказалась в депрессии.

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