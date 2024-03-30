На Степаненко подали в суд из-за наследства

Елена Степаненко после смерти подруги стала обладательницей двух квартир в Сочи, а также машиноместа и антиквариата. Но родственники умершей оспаривают завещание и обратились в суд.

Родственники дизайнера Натальи Маголы пытается оспорить ее завещание.

Много лет Наталья дружила с Еленой Григорьевной, даже жила в квартире юмористки в Сеченовском переулке.

В феврале 2022 года Магола скончалась и оставила Степаненко богатое наследство. Стоимость его исчисляется сейчас десятками миллионов рублей.

Обделенные сестра и мать умершей подали иск о признании завещания недействительным, пишет СтарХит.

«Наследодатель не обладала полной дееспособностью, так как завещание оформлялось наследодателем в тот момент, когда она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга. На момент оформления завещания, в силу болезни, моя дочь не понимала значение своих действий и не могла ими руководить, и решение оформить завещание на вышеуказанных лиц не было ее свободным волеизъявлением», — цитирует журналистам документ пресс-служба Хамовнического суда.

В 2018 году российскую публику шокировала новость о разводе Степаненко и Петросяна. За годы совместной жизни пара приобрела десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат — все это они делили в суде на протяжении нескольких лет. Процесс завершился в 2021 году.