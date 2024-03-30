Чехова рассказала, как за две недели поправилась на 10 килограммов

Анфиса Чехова ранее постоянно сидела на диете и, тем не менее, все равно при срывах сильно добавляла в весе. Были периоды, когда телеведущая резко поправлялась. Об этом рассказывает СтарХит.

«Мое тело мной управляло, а не я им. Я не могла сбросить большое количество килограммов, была постоянно в какой-то конфронтации, вражде, нелюбви со своим телом. Худела путем невероятных усилий, запрещая себе есть, голодая», — призналась Анфиса.

Чтобы сбросить хотя бы несколько килограммов приходилось предпринимать титанические усилия. Зато в случае срывов вес возвращался очень быстро.

Так, однажды она за две недели поправилась на 10 кг.

«Когда влюбилась в своего бывшего мужа, очень сильно поправилась, потому что он меня кормил все время каким-то фастфудом. Мы часто ездили на гастроли, ели какую-то не самую лучшую пищу. Я была очень полной», — отметила Чехова.

Долгие годы Чехова училась контролировать свое питание и договариваться со своим организмом. И только несколько лет назад смогла добиться желаемого результата.

«А вообще чаще всего я ем в ресторанах, и не сильно переживаю, если дома нет еды. Я уже забыла, как мучиться и сидеть на диетах. Живу жизнью обычного худого человека», — сообщила Анфиса.

Анфиса Чехова рисует на указательном пальце левой руки знак бесконечности. По словам знаменитой телеведущей, этот бесхитростный ритуал надо проводить каждый четверг потому, что четверг — это день Юпитера. Ведь именно Юпитер, по словам Анфисы, отвечает за финансовое благосостояние людей.