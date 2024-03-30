Захарова резко раскритиковала реакцию Пугачевой на теракт в «Крокусе». Что сказала певица?

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резкой критикой высказывания певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле».

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Российская исполнительница, комментируя трагедию, заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)».

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Захарова возмутилась реакцией Пугачевой. Дипломат поделилась мнением, что позиция звезды хуже лицемерия, она ближе к предательству.

Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что «скорбеть надо молча» Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

В России отреагировали на длительное отсутствие реакции Пугачевой

Недовольство из-за продолжительного отсутствия заявления о теракте со стороны исполнительницы выразил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, звезда всегда была ориентиром для жителей России. «При ее положении, уровне популярности и том уважении, которое эта певица снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично», — объяснил Пригожин.

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что Пугачева может находиться в «кризисе своего возраста». Ее отрешенность от происходящего в России говорит о нежелании возвращаться назад, считает юрист. Он добавил, что артист должен оставаться вместе со своим зрителем.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина указала на наличие у певицы сострадания, несмотря на запоздалую реакцию. «Любое горе — это горе для всех. Даже для плохого человека, если у него есть душа и сердце», — высказалась Лужина.

Пугачева извинилась перед таджикской исполнительницей после теракта

Звезда извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после теракта в «Крокусе». Таджикская певица назвала «публичной пыткой» задержание террористов, открывших огонь по посетителям концертного зала, а также заявила, что у убийц «нет национальности».

«Я не жалею и не оправдываю террористов. Они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону», — подчеркнула Манижа. «Прости», — написала Пугачева под сообщением исполнительницы в соцсетях.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Они начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал и скрылись на машине. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.