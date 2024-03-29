Захарова раскритиковала призыв Пугачевой скорбеть молча

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает призывы певицы Аллы Пугачевой скорбеть по жертвам теракта в "Крокус сити холле" молча, а не публично хуже предательства. Дипломат в Telegram-канале прокомментировала высказывания в соцсетях Пугачевой и других артистов.

"Ровно неделю назад весь мир содрогнулся, увидев кадры чудовищного теракта в "Крокус сити холле". Неделю молчали те, кого мы десятилетиями искренне считали "своими, народными, родными", а они, как пел [Владимир] Высоцкий, оказались "не друг, не враг, а так", - отметила Захарова. - И вот спустя семь дней их прорвало. Алла Пугачева: "Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram" (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС). Андрей Макаревич: "Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием".

По словам Захаровой, "страшно и дико слышать, что "скорбеть надо молча", от людей искусства".

"Многие мировые шедевры были созданы музыкантами, писателями, художниками, глубоко переживавшими чужую боль, - обратила внимание она. - Эти произведения стали в том числе ответом на ужас, страх, шок, боль, вызванные трагедией". "Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что "скорбеть надо молча", - говорится в записи. "Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы!" - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. По ее словам, пошлость - это не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим.

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Захарова выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна, "который семь дней назад помогал спасать раненых и умер сегодня".