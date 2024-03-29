В ГД допустили внесение Пугачевой в список иноагентов

Певицу Аллу Пугачеву внесут в список иноагентов, если будут законные основания. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат Госдумы Сергей Соловьев.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин опубликовал документ, в котором говорилось, что Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Пугачевой иноагентом. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал официальных заявлений по поводу включения певицы в этот список.

Соловьев назвал «исключительно верным» решение о проведении процедуры по признанию Пугачевой иноагентом.

«И, повторюсь, уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно», — добавил он.

По словам депутата, Пугачева будет включена в реестр, если будут законные основания для этого, но говорить о сроках «преждевременно».