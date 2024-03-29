«Масштабная фигура»: Собчак о возможном признании Пугачевой иноагентом

Признание народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом было бы большой ошибкой, высказалась телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, певица не делала никаких политических заявлений и не публиковала радикальных постов в социальных сетях. Собчак назвала Пугачеву крупной и масштабной фигурой.

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Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто не старался, она крупная и масштабная фигура. И никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала. Не то, чтобы все остальные этого достойны, но все-таки там были хоть какие-то политические заявления и высказывания, — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля, накануне ее 75-летия. По некоторым данным, Минюст начал проверять источники финансирования артистки после получения соответствующего запроса из Генпрокуратуры. Проверку пройдут и последние высказывания Пугачевой, в том числе и о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачева была бы счастлива, узнав о ее возможном признании иноагентом в России. По его словам, она занята своими делами и не озабочена тем, какие меры в отношении нее могут принять в РФ. Дворцов подчеркнул, что певица, в частности, готовится к юбилею, который планирует провести на Кипре.