Продюсер Иосиф Пригожин призвал восстановить «Крокус Сити Холл», чтобы не дать «никому ничего сломать». Соответствующее заявление он сделал в беседе с RT.

Пригожин выступил за создание в восстановленном «Крокусе» мемориальной доски, чтобы люди могли при желании возложить там цветы.

«Жизнь продолжается. Мы не должны никому дать ничего сломать. Если хватит сил, ресурсов, возможностей нужно восстановить», — добавил он.

Ранее сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявил, что решение о восстановлении «Крокуса» невозможно принимать самостоятельно, поскольку в этом вопросе нужно учитывать мнение людей и властей России.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 144 человека.