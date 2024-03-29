Адвокат оценил возможность наказания для сообщающих об «убийстве рэпера Гуфа» пранкеров

Адвокат Артем Грицюк в разговоре с Рамблером высказался о возможности привлечения к ответственности телефонных пранкеров, сообщающих в полицию якобы о смерти российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

Ранее сотрудникам полиции сообщили по телефону, что в одной из московских квартир лежит тело рэпера Гуфа. По данным Telegram-канала Mash, пранкеры звонили от имени экс-супруга сестры музыканта Ольги, а саму родственницу назвали виновницей происшествия. Правоохранители пришли на данный пранкерами адрес на Овчинниковской набережной в Москве. Им открыла неизвестная женщина. Она заявила, что приобрела недвижимость у родственников Долматова, но живет в квартире уже на протяжении двух лет. Сейчас полиция разыскивает пранкеров.

Юрист подчеркнул, что у правоохранителей есть возможность вычислить звонившего, однако его не смогут привлечь к уголовной ответственности.

Здесь речь идет о гражданско-правовой ответственности. И если подобные звонки вызывают какие-то неудобства, то можно попытаться защитить свое право. Но то, что он [пранкер] обманывает и клевещет о смерти человека, не порождает уголовной ответственности. Если был ложный вызов сотрудников полиции, то за него предусмотрена административная ответственность, ведь звонивший не сообщал, например, о теракте, ложные сообщения о котором предусматривают уголовную ответственность. Артем Грицюк Старший партнер Адвокатского Бюро «Таймлекс»

По словам эксперта, звонок пранкера не может расцениваться и как ложное обвинение в убийстве.

«Ложное обвинение в убийстве может возникнуть в том случае, когда человек пишет заявление о возбуждении уголовного дела и подает его в правоохранительные органы. При этих действиях его предупреждают об ответственности, предусмотренной статьей 306 Уголовного кодекса РФ о заведомо ложном доносе. И только в таком случае данные активные действия в виде подачи заявления могут повлечь ответственность - после проведения проверки по заявлению и установки того, что человек изначально лжесвидетельствовал о совершении преступления... Речь даже может идти о подаче заявления такого рода в устной форме, но не о телефонных звонках», — подчеркнул адвокат.

Если звонками пранкера Гуфу или членам его семьи был причинен моральный вред или нравственные страдания, то после выявления злоумышленника на него смогут подать в суд, добавил собеседник.

«Но это уже плоскость гражданского суда. Можно обратиться с судебным иском и попытаться взыскать какие-то деньги с этого пранкера», — заключил Грицюк.

Гуф ранее отреагировал на критику внешности новой возлюбленной.