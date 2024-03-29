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Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом

Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачевой иностранным агентом. Подтверждающий документ 29 марта опубликовал в своем аккаунте в соцсетях глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Прокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом
© РИА Новости

Он отметил, что изначально не собирался публиковать официальный ответ Генпрокуратуры, однако теперь у него нет других вариантов.

«Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать», — пояснил Бородин.

Как писала «Парламентская газета», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ничего не слышал о возможном признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Признать Пугачеву иноагентом ранее потребовали активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

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