Составлен список российских артистов, которые извинялись перед украинцами

Певица Манижа в соцсетях заявила о «травле» граждан Таджикистана после теракта в «Крокус Сити Холле», ее поддержала Алла Пугачева и извинилась перед исполнительней. А кто еще из российских знаменитостей просил прощения у представителей других стран?

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Почему Пугачева извинилась перед Манижей

Манижа со слезами на глазах сообщила, что в России после теракта якобы «усилились гонения на граждан Таджикистана и жителей Центральной Азии». Певица заявила, что убийцы не имеют национальности. По ее мнению, в любой ситуации нужно оставаться людьми.

«Я рада, что моя бабушка не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — сказала Манижа.

Под постом артистки оставила комментарий Алла Пугачева. Она попросила прощения у Манижи.

«Прости!!!» — написала Примадонна.

Манижа ответила Пугачевой, что «очень любит ее».

«Я Вас очень люблю, Алла Борисовна», — отреагировала певица.

При этом россияне негативно отнеслись к извинениям Примадонны. Они не поняли, за что и почему исполнительница попросила прощения у Манижи.

Кто из российских артистов извинялся перед украинцами

После начала спецоперации многие российские артисты осудили действия властей РФ и начали извиняться перед украинцами.

Актер Александр Паль высказался против СВО и попросил прощения у жителей Украины.

«Простите нас», — написал он в соцсетях.

По данным СМИ, изначально в публикации артиста был четкий адресат — украинцы. Однако позже Паль отредактировал пост.

Актер Алексей Панин извинялся перед украинцами за то, что он русский.

«Простите меня, украинцы, за то, что я русский», — говорил он.

Актер Александр Феклистов заявлял, что «испытывает невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось».

«Мы здесь в России испытываем... невероятный стыд и позор в связи тем, что случилось, но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина», — высказывался артист.

Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в 2022 году на концерте в Варшаве встал на колени и извинился за спецоперацию. По его мнению, русский народ — «недалекий и не понимает, что происходит». Также Face заявлял, что ему стыдно быть русским.

Народная артистка России Ксения Раппопорт признавалась, что испытывает стыд из-за проведения СВО.

«Мне очень стыдно и страшно. Я не хочу этого. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас», — комментировала актриса.

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) извинялся за то, что ездил в Крым после 2014 года.

«В те моменты... я жил какой-то совершенно другой жизнью. Я совершал свои первые творческие шаги в Соединенных Штатах, у меня голова была где-то. Меня повезли — я поехал», — пояснил он.

Актриса Ирина Старшенбаум просила у жителей Украины прощения за «беспомощность» и то, что у нее нет возможности остановить спецоперацию.