В новой песне Пугачевой нашли намек на расставание с Галкиным*

Певица Алла Пугачева представила зрителям новую песню «Береги себя», в которой говорится о расставании с любимым человеком. В комментариях под роликом зрители предположили, что исполнительница прощается с мужем Максимом Галкиным (внесен в список иноагентов по решению Минюста РФ). Некоторые поклонники заподозрили в словах песни «Не нужно прощаний этих душных. Давай сойдем легко» намек на возможный разлад в отношениях знаменитой пары.

Песня лирическая. У меня только один вопрос: это намек на расставание с Максимом? — задался вопросом зритель Андрей К.

Поклонница Наталья Мельникова предположила, что пара переживает непростой период, а песню написала сама Примадонна, «которая всегда поет о себе». Пользовательница Оксана также отметила, что от слов песни «навевает тоской», которая может быть вызвана размолвкой Пугачевой с Галкиным. Комментатор Николай написал, что певица «поет сердцем», а не голосом, поэтому мелодии в композиции нет.

Песня на один раз, послушали и забыли. Как-то не екнуло, голос, конечно, не тот, да это и понятно , возраст, но, очевидно, хочется еще выпрыгнуть из штанов при молодом муже. Можно сказать-прослушали и забыли, — выразила свое мнение Елена Мануйлова.

Ранее стало известно, что Пугачеву могут признать иноагентом накануне ее 75-летия 12 апреля. После того как Генпрокуратура передала соответствующий запрос в Минюст, ведомство начало проверять источники финансирования певицы. Проверку пройдут и последние высказывания исполнительницы, в том числе и о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».