Григорий Лепс представил новую песню "Мама"
Сегодня состоялась премьера ранее анонсированной новой песни российского исполнителя Григория Лепса.
Трек "Мама" доступен в аккаунтах музыканта и на сетевых площадках.
"Дай Бог здоровья нашим мамам и долгих лет жизни!!! Спасибо за все!!!", - гласит подпись в Stories со ссылкой на песню в запрещенной в РФ соцсети с картинками.
Также в Сети размещен текст песни. Его автор - поэтесса Наталья Касимцева, музыка - Максима Фадеева. Они же - соавторы песни Лепса "Родина-Мать".
В комментариях - многочисленные слова благодарности за новый трек. Слушателей песня тронула до слез.