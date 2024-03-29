Григорий Лепс представил новую песню

Сегодня состоялась премьера ранее анонсированной новой песни российского исполнителя Григория Лепса.

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Трек "Мама" доступен в аккаунтах музыканта и на сетевых площадках.

"Дай Бог здоровья нашим мамам и долгих лет жизни!!! Спасибо за все!!!", - гласит подпись в Stories со ссылкой на песню в запрещенной в РФ соцсети с картинками.

Также в Сети размещен текст песни. Его автор - поэтесса Наталья Касимцева, музыка - Максима Фадеева. Они же - соавторы песни Лепса "Родина-Мать".

В комментариях - многочисленные слова благодарности за новый трек. Слушателей песня тронула до слез.