Манижа назвала наказание для террористов из «Крокуса»

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы должны понести суровое наказание в соответствии с законом. Как сообщает «МК», об этом заявила певица Манижа.

Ранее исполнительница опубликовала на своей странице в популярной соцсети видео, в котором заявила о травле ее соотечественников после теракта в «Крокусе». Ролик вызвал негодование у пользователей, которые решили, что артистка защищает террористов.

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В новой публикации Манижа заявила, что напавшие на «Крокус» заслуживают сурового наказания.

«Я не жалею и не оправдываю террористов. Они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону», — сказала она, подчеркнув, что в этом вопросе важно не уподобляться бесчеловечной системе ценностей.

Певица также обратилась к хейтерам и призвала их ценить свое время и уважать чувства тех, кто пострадал во время теракта и уделять внимание тем, кто в нем нуждается. В заключение она выразила соболезнования пострадавшим и близким погибших в «Крокусе».