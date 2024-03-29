Озвучено решение суда по иску Жукова о праве на хиты «Руки вверх!»

Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на хиты группы «Руки вверх!». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Мосгорсуда.

Речь идет о треках «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и некоторых других. Запись песен для группы в конце 90-х финансировал продюсер Андрей Маликов — его же продюсерский центр позднее получил права на фонограммы.

Жуков решил оспорить договоры о передаче исключительных прав компании Маликова. 25 апреля Симоновский районный суд отказал музыканту, отметив, что истец в течение 20 лет не предпринимал никаких действий для изменения сложившейся ситуации. Певец подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, однако Мосгорсуд оставил решение без изменения.

Ранее, 24 марта, Жуков рассказал, что перевел деньги на помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус сити холле» и их семьям. Он подчеркнул, что восхищается сплоченностью россиян, которые откликаются на призывы и поддерживают тех, кому это нужно.