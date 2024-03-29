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Озвучено решение суда по иску Жукова о праве на хиты «Руки вверх!»

Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на хиты группы «Руки вверх!». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Мосгорсуда.

Озвучено решение суда по иску Жукова о праве на хиты «Руки вверх!»
© globallookpress.com

Речь идет о треках «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и некоторых других. Запись песен для группы в конце 90-х финансировал продюсер Андрей Маликов — его же продюсерский центр позднее получил права на фонограммы.

Жуков решил оспорить договоры о передаче исключительных прав компании Маликова. 25 апреля Симоновский районный суд отказал музыканту, отметив, что истец в течение 20 лет не предпринимал никаких действий для изменения сложившейся ситуации. Певец подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, однако Мосгорсуд оставил решение без изменения.

Ранее, 24 марта, Жуков рассказал, что перевел деньги на помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус сити холле» и их семьям. Он подчеркнул, что восхищается сплоченностью россиян, которые откликаются на призывы и поддерживают тех, кому это нужно.

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