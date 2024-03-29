Гоген Солнцев показал фото новорожденного малыша с матерью Полиной Давыдовой. Снимки он выложил в своих соцсетях.

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Эпатажный шоумен Гоген Солнцев в феврале 2024 года впервые стал отцом. Тогда его тетя рассказала, что у Гогена родился сын. Однако о том, кто является матерью ребенка, ничего не сообщали.

Теперь же на связь вышел сам шоумен, который выложил совместную фотографию сына и матери. Ей оказалась бывшая жена Полина Давыдова — дочь Екатерины Терешкович.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гоген трогательно подписал снимки с ребенком:

«Кормим нашего маленького ангела», — написал он.

Многих подписчиков Солнцева удивил такой расклад, а кто-то пожелал воссоединившейся паре успехов в воспитании сына: «Катюха будет лучшей бабушкой», «Катька хотела ребенка, а получила внука», «Молодец! Живёт с ней, не бросил».

Ранее мы писали о том, что Гоген Солнцев попросил поклонников выбрать имя его ребенку.