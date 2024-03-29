Макаревич* спустя неделю высказался о теракте в «Крокусе»

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иноагентов) спустя неделю ответил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) на претензии по поводу своего молчания на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Он заявил, что говорить о соболезнованиях не стоит, если можешь помочь. Критиков он назвал «блюстителями новой нравственности» и охарактеризовал их деятельность как вонь.

Певец назвал пошлыми высказывания публичных деятелей в соцсетях. Он призвал «не трындеть», а помогать делом. Певец добавил, что сочувствует жертвам теракта и всем россиянам. При этом он обратился к жителям РФ с утверждением, что это их выбор — находиться внутри страны.

До этого пользователи соцсетей раскритиковали Пугачеву за молчание о теракте в «Крокусе». Телеведущая Маша Малиновская из-за этого назвала Примадонну «русофобским животным». Спустя неделю певица заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях.

Биографии террористов «Крокуса»: пай-мальчик, насильник, многодетный отец

Певец Сергей Лазарев заявил, что перестал строить далеко идущие планы после теракта в «Крокус Сити Холле». До этого он признался, что похудел на четыре килограмма на фоне стресса из-за произошедших событий.