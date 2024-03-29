Чехова рассказала, готова ли она переехать в другую страну

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что может переехать в другую страну ради возлюбленного. Об этом звезда рассказала в интервью изданию «СтарХит».

«Теоретически и практически я готова переехать. Никаких сопротивлений во мне эта мысль не встречает», — призналась Чехова.

В то же время телеведущая добавила на данный момент, что не станет рассказывать про своего избранника публично. Она заявила, что еще даже не познакомила ни одного мужчину с сыном, и объяснила свое решение фразой: «Мои мужчины сегодня есть, завтра — нет».

Чехова подчеркнула, что пока не нашла того, с кем готова создать семью. Телеведущая уверила, что если встретит мужчину своей мечты и запланирует свадьбу, то расскажет об этом общественности.

До этого Чехова призналась, что наладила отношения с экс-мужем актером Гурамом Баблишвили с помощью борща. Она призналась, что после приготовления этого блюда пара стала жить вместе.

Ранее Юлия Барановская заявила, что хочет родить четвертого ребенка.