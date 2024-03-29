Теракт в «Крокус Сити Холла» оказался для общества проверкой, заявил корреспонденту NEWS.ru директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский. По его словам, в результате «нечисть всякая повылезала».

Это для всех проверка. И нечисть всякая повылезала из щелей, и хорошие люди показали, что они хорошие люди. Такие события как раз проверяют действительно всех. И на вшивость, и на какие-то добрые качества, — заявил он.

До этого в пресс-службе группы «Пикник» сообщили о гибели помощницы директора коллектива Екатерины Кушнер во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Музыканты не смогли связаться с ней после произошедшего, они надеялись, что женщине удастся спастись.

Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский ранее выразил соболезнования семьям погибших при теракте. Музыкант назвал произошедшее страшной, совершенно бессмысленной трагедией. Видеоролик опубликован на странице музыкального коллектива во «Вконтакте». Как отметил Шклярский, нет таких слов, которые могли бы утешить людей и воскресить погибших.

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Ранее стало известно, что барабанщик группы Ильгиз Юнусов помогал эвакуировать людей из «Крокуса». Отмечается, что музыкант вместе с телевизионщиками выводил посетителей, пока все помещение не заволокло дымом.