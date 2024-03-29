Американская актриса Меган Маркл нашла новый способ заработать. Об этом сообщает Daily Mail.

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Известно, что в начале месяца 42-летняя жена принца Гарри подала заявку на регистрацию бренда American Riviera Orchard. Отмечалось, что компания будет производить и продавать товары для дома, садовый инвентарь, напитки, продукты, а также приправы.

Однако, выяснилось, что знаменитость решила расширить ассортимент. Теперь герцогиня намерена выпускать ароматические саше, диффузоры, косметические средства для уходами за кожей и волосами, соль для ванны, а также шампуни и кондиционеры для домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл появилась на публике в роскошном образе за два миллиона рублей и привлекла внимание папарацци. Тогда актрису заметили на свидании с мужем в ресторане La Barbecue в Остине, штат Техас. Знаменитость вышла в свет в блейзере марки Heidi Merrick, надетом поверх джинсовой рубашки бренда Aritizia, и прямых джинсах. В качестве обуви она предпочла босоножки французского модного дома Chanel.