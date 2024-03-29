Агата Муцениеце сообщила, когда намерена уехать из России

Знаменитая актриса Агата Муцениеце призналась, что вскоре собирается отправиться в Латвию, где у нее живут родители и многие друзья. Дети, конечно, поедут с ней.

Путешествия между Россией и странами Прибалтики заметно усложнилось за последние несколько лет. Особенно сильно это ощущают живущие на территории нашей страны граждане бывших союзных государств. В том числе Агата Муцениеце.

Актриса много лет живет и работает в Москве, но отказываться от поездок в родную страну не готова. Даже несмотря на довольно плотный рабочий график — Агата сейчас снимается в нескольких новых проектах, а также выступает в кабаре-театре — актриса намерена найти время на поездку в Ригу. Призналась Муцениеце и в каком месяце намерена уехать:

«Очень надеюсь, что получится в этом году поехать, собираемся в июле».

Напомним, что Агата время от времени возит детей в Латвию, чтобы те регулярно видели свою бабушку со стороны мамы и отдыхали от шумного мегаполиса в колоритной деревне.