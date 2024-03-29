Раймонд Паулс ответил, общается ли с Лаймой Вайкуле

Композитор Раймонд Паулс заявил, что почти не общается с артисткой Лаймой Вайкуле, с которой долгое время сотрудничал. Его слова передает NEWS.ru.

"Cитуация сейчас довольно странная, пусть все успокоится - тогда поговорим", - отметил композитор.

При этом Паулс добавил, что не хочет вспоминать о прошлом. Он завершил свой комментарий фразой:

"Я много для кого что сделал, и для меня много чего-то плохого сделали".

Композитор написал большинство хитов певицы, в том числе и самый первый шлягер Вайкуле - "Еще не вечер". В конце декабря 2023 года певица в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" предположила, что кто-то пытается поссорить ее с Паулсом.

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Тогда в сети появились новости, якобы артистка сказала, что композитор не пишет оригинальную музыку. Затем Паулс назвал слова певицы "каким-то бредом" и отметил, что в последнее время исполнительница часто делает заявления, к которым сложно относиться всерьез.

В начале января поэт Илья Резник признался, что они с Паулсом "создали" Вайкуле назло Алле Пугачевой, когда ненадолго поссорились с последней.