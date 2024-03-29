«Не нужно прощаний этих душных»: Пугачева выпустила новую песню

Певица Алла Пугачева записала новый дуэт с неизвестным исполнителем Женей Моисеевым. Песня «Береги» доступна на стриминговых площадках.

В композиции Алла Пугачева поет о разлуке и призывает любимого человека «расстаться легко».

«Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко. Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги», – поет она.

Мужскую партию в песне исполнил Женя Моисеев, о котором практически ничего не известно. По слухам, артист живет в Америке, и его дебют состоялся сразу с Пугачевой, отмечает «СтарХит».

При этом музыкальные промоутеры усомнились в том, что Алла Пугачева решила вывести на сцену новый талант, назвав это сотрудничество «коммерческим», пишет «Комсомольская правда».

«Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше 10 млн долларов (около 924 млн рублей). Напела на новый замок! Вообще это удивительная история, поскольку раньше Алла Борисовна пела только с близкими людьми», - заявил промоутер Сергей Лавров.

В свою очередь промоутер Евгений Морозов считает, что оплата сотрудничества была гораздо скромнее и Пугачева заработала «максимум 200 тысяч долларов (18,5 млн рублей)».

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о начале Генпрокуратурой процесса признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом на фоне молчания певицы по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» и заявлений о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Певица ответила на это сообщением в соцсетях, в котором заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram» (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.