Питт перестал настаивать на совместной опеке над детьми с Джоли

Американский актер Брэд Питт перестал настаивать на совместной опеке над детьми вместе с бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает DailyMail.

© Lenta.ru

По данным инсайдеров, судебные разбирательства между экс-супругами, которые длятся с 2016 года, близки к завершению. Представители актера перестали оспаривать претензию Джоли, а значит актриса сможет получить полную опеку над шестью детьми пары, а Питт — право видеться с ними.

На решение звезды «Однажды в... Голливуде» о прекращении бороться за опеку над детьми мог повлиять тот факт, что трое из них уже достигли возраста совершеннолетия — речь идет о 22-летнем Мэддоксе, 20-летнем Паксе и 19-летней Захаре, которые являются приемными детьми пары.

Отмечается, что именно с ними у Питта натянутые отношения — из-за Мэддокса актер поссорился и подрался с супругой в самолете накануне развода, Пакс публично назвал отца «засранцем мирового класса», а Захара отказалась от его фамилии.

Известно, что родная дочь актеров, 17-летняя Шайло, хорошо общается с отцом и недавно переехала к нему жить. Об отношении младших детей пары, 15-летних близнецов Нокса и Вивьен к отцу ничего неизвестно.

В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил Мэддокса.

Ранее Джоли рассказала о болезни, которая возникла у нее на фоне развода с экс-супругом.