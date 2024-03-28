Сестра Фриске: Жанна перед уходом видела вещи, которых не существовало

Невероятная Жанна Фриске до сих пор является кумиром миллионов россиян. Обворожительная, целеустремленная, работящая и верящая в мечты. Она ушла совершенно неожиданно, когда только планировала стать счастливой. Что испытала знаменитость перед своим уходом? Об этим трепетных воспоминаниях осторожно рассказала ее сестра Наталья в рамках шоу «Секрет на миллион».

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В беседе с Лерой Кудрявцевой женщина призналась, что в последнее время Жанна была вся в себе. Она будто уходила в свой мир, где искала спокойствия. Артистку мучили галлюцинации.

«Она видела… Говорит: «О, ребята мои, хоккеисты». Вот фразу она сказала. Я задала вопрос, она ничего не ответила и пошла дальше. Она что-то видела, но на вопросы она не отвечала», — вспомнила сестра звезды.

Наталье было тяжело говорить о семейной трагедии. В эфире она сдерживала слезы. Лера поинтересовалась, как ей удалось прожить все эти испытания и сестра певицы отметила, что ей просто нужно было быть сильной.

«Потому что родители очень сильно сдали», — заметила девушка, отметив, что у нее не было выбора.

В семье должен был быть человек, который возьмет себя в руки даже при такой ситуации.