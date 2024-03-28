Светлаков поклялся Брежневой не раскрывать тайну их отношений

Шоумен Сергей Светлаков в интервью журналисту Надежде Стрелец на YouTube прокомментировал слухи о романе с певицей Верой Брежневой. Речь идет о съемках фильма «Джунгли».

Артисты сыграли семейную пару, которая столкнулась с трудностями в отношениях и решали отправиться в путешествие.

Светлаков признал, что во время съемок в Таиланде они с Брежневой стали общаться ближе. При этом он заявил, что поклялся певице не раскрывать тайну их отношений.

«У меня с Верой был договор, когда будут касаться какой-то такой темы, я буду всегда отвечать: «Я поклялся не говорить», - рассказал шоумен.

Ранее стало известно, что Светлаков был в «Крокус Сити Холле» во время нападения террористов. Артист назвал пережитое адом, отмечает «Радиоточка НСН».