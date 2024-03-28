В полицию поступило сообщение об убийстве рэпера Гуфа

В московскую полицию поступил звонок с сообщением об убийстве Алексея Долматова. Звонок совершил, предположительно, бывший муж сестры Гуфа.

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Мужчина рассказал, что Ольги застрелила брата и его тело сейчас находится в квартире на Овчинниковской набережной. Как выяснилось, в этой квартире уже несколько лет живет женщина, которая вообще не в курсе событий.

Сама Ольга Долматова вышла на связь и прокомментировала ситуацию изданию super.ru.