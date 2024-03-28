В полицию поступило сообщение об убийстве рэпера Гуфа
В московскую полицию поступил звонок с сообщением об убийстве Алексея Долматова. Звонок совершил, предположительно, бывший муж сестры Гуфа.
Мужчина рассказал, что Ольги застрелила брата и его тело сейчас находится в квартире на Овчинниковской набережной. Как выяснилось, в этой квартире уже несколько лет живет женщина, которая вообще не в курсе событий.
Сама Ольга Долматова вышла на связь и прокомментировала ситуацию изданию super.ru.
«Мой бывший муж никаких заявлений в полицию не делал. Я с ним на связи. Но, к сожалению, есть не совсем здоровые психически люди, которые периодически так шутят. Звонят и заявляют, что я убила брата. Мне приходится давать объяснения в полиции каждый раз. Это уже не первый раз, к сожалению», — отметила сестра рэпера.