Моргенштерн* и 40 обманутых артистов будут судиться с российским лейблом

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) оплатит юридические услуги тех артистов, которые считают себя обманутыми российским лейблом Rhymes Music. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат звезд, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, к которому обратились уже более 40 музыкантов.

Между рэпером Алишером Моргенштерном и пабликом «Рифмы и Панчи» (5,3 миллиона подписчиков в ВК, более миллиона в telegram), лейбл Rhymes Music, разгорелся конфликт из-за выпущенных постов. После чего артист обвинил сообщество в том, что они «душит музыкантов». Рэпер обратился к своему адвокату Сергею Жорину помочь другим артистам вернуть деньги, которые им должен лейбл Rhymes Music.

«Алишер обратился ко мне с этой задачей только вчера (27 марта). Есть артисты, которые считают себя обманутыми лейблом и хотят защитить свои права, но у них нет денег. Алишер готов оплатить все юридические услуги. После вчерашнего решения Моргенштерна, меня просто завалили сообщениями артисты. На сегодняшний день их уже более 40. И все они рассказывают практически одну и ту же историю, что при подписании контракта этот продюсерский центр был максимально обходительный, обещал золотые горы. На словах говорил одно, а в итоге все оказывалось другое», — рассказал Сергей Жорин.

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По словам юриста, контракты в итоге оказывались невыгодными для музыкантов.

«Артисты доверялись этой компании, не привлекали юристов для анализа договора, кому-то его вообще заранее не предоставляли. Артист приезжал в офис, ему на месте давали документ, говорили: „Читай, подписывай“. Естественно, никто не вникал, а потому же по факту работы с лейблом понимали, что фактически находятся в рабстве, потому что контрактом не предусмотрено одностороннее расторжение. Только по соглашению сторон. А у многих контракты на семь лет. За одностороннее расторжение там прописан какой-то огромный штраф. Это несколько сотен тысяч не российских денег. То есть расторгнуть контракт они не могут, 50% они должны платить лейблу, вне зависимости от того дохода, который они получают. То есть от всего, даже если они устроились, как один из артистов сказал, на работу кассирам в „Пятерочку“», — отметил Жорин.

Адвокат добавил, что с «Рифмы и Панчи» у него не первая история.

«Мы стали разбираться в этой ситуации. Оказалось, что „Рифмы и Панчи“ — это организация, с которой мы уже имели дело несколько лет назад. К нам обращались артисты, которые заявляли о том, что подписали кабальный договор на много лет. Из того процента, который они должны получать с выступлений, вычитались какие-то непонятные для них расходы и в итоге они никаких денег не получали, и фактически находились в рабстве. Тогда мы помогли этим артистам. Получилось в досудебном порядке все вопросы урегулировать», — подчеркнул он.

Агентство URA.RU обратилось за комментариями в «Рифмы и Панчи» и лейбл Rhymes Music. На момент публикации материала ответ не был получен.

*признан в РФ иностранным агентом