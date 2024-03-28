Продюсер рассказал, кто обанкротился из-за Вайкуле

Молодые и неопытные организаторы, связавшись с Лаймой Вайкуле, становились банкротами, продавали квартиры и закладывали дома, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что между собой промоутеры называли Лайму Вайкуле «Снежной королевой» и говорили, что на ее концерты ходит мало людей.

Уже в 1990-х Лайма не собирала залы, сколько бы ни пыталась гастролировать. Организаторы, особенно молодые, которые думали, что Вайкуле — это круто, погорели на ней синим пламенем. Они продавали квартиры, закладывали дома, потому что билеты на нее не продавались, а нужно было платить за рекламу, вносить предоплату, — сказал Лавров.

31 марта Лайма Вайкуле отмечает 70-летие. В последнее время артистка все реже поет и все чаще выступает с критикой России и специальной военной операции на Украине.

Ранее продюсер Лавров рассказал, что композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник «сделали» в конце 80-х певицу Лайму Вайкуле назло Пугачевой, с которой поссорились. Для этого они сочинили для Вайкуле несколько сильных хитов. Он пояснил, что Паулс и Резник были лучшими авторами в Советском Союзе, и поэтому успех начинающей певицы Лаймы Вайкуле был ожидаем.