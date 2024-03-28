Садальский объяснил, как Галкину* удается собирать залы за границей

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский объяснил, как шоумену Максиму Галкину(признан иноагентом на территории РФ) удается гастролировать за границей. Актер высмеял мужа 74-летней Аллы Пугачевой и заявил, что слова Галкина о том, что у него концерты по всему миру, просто смешны.

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«Умный и образованный мальчик, но не талантливый. А то, что залы собирает – естественно, никто из артистов не ездит, никого там нет русских, и все тоскуют по русскому языку – это естественно. Это не любовь к Галкину* народа, а просто любовь к русскому языку, тоска по русской культуре, все хотят услышать русскую речь», - сказал Садальский в беседе с aif.ru.

Он пояснил, что люди просто хотят покрасоваться в буфете, пообщаться с соотечественниками, поэтому берут билеты на концерты Галкина*, так как из-за санкций другого выбора просто нет.

«Но Максим* принимает это на свой счет. Напрасно», - посмеялся Садальский.

Ранее Максима Галкина* заметили в эконом-классе самолета, направлявшегося из Израиля в Германию. По всей видимости, комику теперь приходится беречь деньги, и гонорары на дорогие билеты он уже не тратит.

*Признан иностранным агентом на территории России