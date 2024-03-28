Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что певица Алла Пугачева не выражает свою скорбь о жертвах теракта в «Крокусе» публично, так как не хочет быть солидарной с россиянами.

— Пугачева боится показать хоть какую-то солидарность с русскими, сердца которых наполнены скорбью по жертвам «Крокус Сити Холла», поэтому она стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе. Не знаю, где она скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка, — сказал он в разговоре с Life.ru.

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Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые заговорила о теракте в «Крокус Сити Холле» спустя пять дней после случившегося. За что она извинилась, почему молчала о трагедии?

За что извинилась Пугачева после теракта

Примадонна оставила комментарий с извинением под постом российской певицы уроженки Таджикистана Манижи (Манижа Сангин). В видеообращении Сангин назвала «зверской ночью» теракт в подмосковном концертном зале. Певица выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за той же национальности, как и у исполнителей теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа сквозь слезы.

Артистка добавила, что у убийц нет национальности. Она призвала, несмотря на «весь ужас и мрак», оставаться людьми.

Вечером 27 марта Пугачева оставила комментарий под публикацией Манижи.

«Прости!!!» — написала Примадонна в ответ на видеообращение.

Почему Пугачева молчала о теракте

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что молчание певицы после трагедии в «Крокус Сити Холле» и отсутствие соболезнований погибшим и пострадавшим связано с отрешенностью артистки от России.

«Пугачева может находиться в кризисе своего возраста. Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной», — предположил Алешкин.

Адвокат не оправдывает певицу, а считает, что та своим поведением подтверждает планы не возвращаться в Россию.

При этом шоумен Стас Барецкий полагает, что Пугачева хочет вернуться на родину и в скором времени сделает заявление в поддержку РФ. По его словам, Примадонна не строит баррикады и козни, а ее последние высказывания сделаны «под влиянием каких-то сектантов».

«Алла Борисовна как человек, любящий страну, скажет об этом. Скорее всего, извинится, чтобы вернуться в Россию», — сказал Барецкий.

27 марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Пугачевой иноагентом. Активист отметил, что соответствующим статусом певицу просит наделить Генпрокуратура.

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: „Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом“. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Связано ли начало процедуры признания Пугачевой иностранным агентом с ее молчанием о теракте в «Крокус Сити Холле», не уточняется. Ранее Бородин отмечал, что есть несколько аргументов в пользу такого решения. В этом перечне был и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Певица Манижа заявила о «травле» граждан Таджикистана и жителей Центральной Азии после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кто такая Манижа, что известно о ее карьере, как отреагировала на ее высказывание исполнительница Алла Пугачева?

Кто такая певица Манижа

Полное имя исполнительницы — Манижа Сангин, фамилию она взяла от бабушки. Артистка имеет российское гражданство, но является уроженкой Таджикистана, она родилась 8 июля 1991 года в Душанбе.

В 1994 году в ходе гражданской войны в Таджикистане в дом ее семьи попал снаряд. Манижа с семьей переехала в Москву, где позже училась в музыкальной школе по классу фортепиано, из которой через год ушла и стала заниматься у частных педагогов по вокалу. Затем были прослушивания в хоре, где Манижу определили на второй голос во втором составе, что задело ее амбиции, и позже она ушла из хора. С 12 лет стала участвовать в различных конкурсах и фестивалях, успехи в которых стали стремительно развивать карьеру молодой певицы. В 14 лет получила российское гражданство. Окончила факультет психологии в Российском государственном гуманитарном университете в Москве.

Помимо исполнения композиций, Манижа пишет песни и режиссирует музыкальные видеоклипы. По итогам национального зрительского СМС-голосования, проведенного в прямом эфире Первого канала, представляла Россию с песней Russian Woman на 65-м международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме, в финале которого заняла 9-е место.

Что Манижа говорила об СВО и Пугачевой

В 2022 году Манижа в интервью журналистке Ксении Собчак выразила сожаление, что музыка и политика на фоне ситуации в мире оказались тесно связаны. По словам певицы, ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране, а музыкальные лейблы предлагали записать антироссийские композиции. Артистка назвала эти предложения «отвратительными».

При этом она не стала поддерживать спецоперацию. Манижа напомнила о своем детстве в Таджикистане, когда там шла война.

«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни. Я не могу поддерживать это», — объяснила она.

После этого концерты Манижи в России стали отменять. Тогда певица отправилась в заграничный гастрольный тур. Ее концерт в Израиле посетила Пугачева, после чего артистки поделились совместными снимками в соцсетях.

«Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом», — написала Манижа.

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Певица Алла Пугачева на фоне информации о возможном получении статуса иноагента поняла, что запахло жареным, и спохватилась, опубликовав пост о теракте в «Крокус Сити Холле», предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Парламентарий напомнил, что перед этим Примадонна извинялась перед артисткой Манижей, но, по его мнению, это было сделано на другую аудиторию. Шолохов выразил сомнения, что Пугачева написала пост от всей души.

Вопрос риторический. Запахло жареным, спохватилась. А от души неделю до этого перед Манижей извинялась. Впрочем, тоже не от души, просто на другую аудиторию, — сказал Шолохов.

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Народная артистка РСФСР Лариса Лужина объяснила запоздалую реакцию певицы Аллы Пугачевой на теракт в «Крокус Сити Холле». Слова актрисы приводит издание «Абзац».

Лужина заявила, что в Пугачевой остались человеческие качества, поэтому она все же не смогла не отреагировать на трагическое событие.

«Любое горе — это горе для всех. Даже для плохого человека, если у него есть душа и сердце», — пояснила она.

Актриса отметила, что по-настоящему жестоких людей в мире очень мало. Однако Лужина призвала перестать уделять внимание высказываниям певицы и подчеркнула, что ей самой мнение Пугачевой давно неинтересно.

Певица Алла Пугачева извинилась перед исполнительницей Манижей, которая заявила о «травле» граждан Таджикистана после теракта в «Крокус Сити Холле». Как отреагировали россияне, что сказала Примадонна о трагедии, кто из звезд ее осудил?

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Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева в своем Telegram-канале указала, что извинения Пугачевой на фоне ее молчания о самом теракте выглядят абсурдно.

«Алла Пугачева извинилась перед Манижей под постом о травле таджиков, написав ей: „Прости!!!“ Алла Пугачева никак не высказалась о трагедии в „Крокусе“. <...> Какой сюр...» — написала экс-участница «Дома-2».

Подписчики Водонаевой в комментариях к публикации в большинстве своем поддержали ее реакцию. Однако нашлись и те, кто не увидел в поведении Примадонны ничего удивительного.

«Никакой это не сюр, а ее реальное отношение к поклонникам. Она всегда была такой», — уверен Серега.

«Это не просто сюр. Это показать, как на нас глубоко плевать с нашими трагическими событиями. Мы плохие — она хорошая», — считает Ирина.

Многие пользователи не поняли, за что извиняется Пугачева и от чьего лица. Водонаева же выдвинула свою версию того, по какому поводу певица попросила прощения.

«За что [извинилась Пугачева]? За то, что русские — самые терпеливые и сердобольные люди?» — недоумевает Светлана.

«АБ (Алла Борисовна. — NEWS.ru) от лица какого народа сейчас извинилась? За себя лично или от Израиля?» — иронично отметил пользователь с именем Мать Драконов, намекая на отъезд Пугачевой в Израиль после начала СВО.

«Может, [Пугачева] травила таджиков и извинилась за это?» — предположила сама Водонаева в ответ на комментарий подписчика.

Что Пугачева сказала о теракте в «Крокусе»

Позднее Примадонна прервала молчание и высказалась непосредственно о трагедии в Красногорске. На своей странице в социальной сети она написала, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. Пост Примадонна сопроводила своей фотографией.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Аминь», — написала певица.

Кто еще из звезд осудил Пугачеву

За долгое молчание после теракта в «Крокусе» Пугачеву осудил ряд знаменитостей. В частности, телеведущая Маша Малиновская заявила, что Пугачева не раз выступала в концертном зале, где произошла трагедия, но не нашла слов поддержки семьям погибших при теракте. Малиновская считает, что Пугачева «оскотинилась».

Молчанием Примадонны был шокирован и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Пугачева для многих людей являлась ориентиром и примером, однако теперь ведет себя «не совсем этично».

«Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все ее постулаты и все, что она говорила: „Живи спокойно, страна, я у тебя одна“. Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при ее положении, при ее уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично», — сказал он.

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Президент гильдии каскадеров, продюсер России Александр Иншаков раскритиковал уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву, которая сначала проигнорировала теракт в «Крокус Сити Холле», а почти через неделю прервала молчание и заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях». По мнению продюсера, если бы исполнительница хита «Арлекино» говорила искренне, то не стала бы молчать неделю.

«То, что она делает — это из ряда вон. По-человечески, как гражданин, я оправдать ее поступки не могу. Она оказалась очень недалеким человеком. Мне казалось, что она умнее, но нет. Доказывает сама, чего стоит. Писать через неделю про скорбь в душе… такого рода события затрагивают всех и сразу отзываются в сердцах людей», - сказал Иншаков в беседе с Woman.ru.

Он также добавил, что «скорбеть можно, где угодно, даже сидя в Израиле».

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