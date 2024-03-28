Участница экстремального шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта

Участница нового экстремального шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ Александра Верещагина рассказала, что происходило за кулисами проекта. Подробности съемок программы она раскрыла в посте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Верещагина отметила, что к каждой паре участников «Сокровищ императора» были прикреплены оператор и редактор. По ее словам, во время прохождения испытаний члены съемочной команды помогали избежать опасных ситуаций и указывали, о чем нужно говорить в кадре. При этом, как подчеркнула она, героям проекта не давали подсказки.

Верещагина также сообщила, что с утра до вечера участники шоу должны были носить микрофоны.

«Микрофоны вешались на шею, а сама батарейка — на резинку на талию. (...) Аппаратная слышала все, о чем мы говорили и что делали», — уточнила она.

Ранее известный российский комик, другой участник «Сокровищ императора» Иван Пышненко назвал наиболее удививший его факт о Китае, где проходили съемки передачи. По словам юмориста, он не ожидал увидеть в азиатской стране большое количество электромобилей.

Премьера шоу «Сокровища императора» состоялась на ТНТ 10 марта. В эфире передачи звезды шоу-бизнеса проходят различные испытания ради приза в 13 миллионов рублей. Они борются за приз в паре с теми, кого выбрали для участия: родственниками, коллегами и друзьями. Ведущими передачи стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.