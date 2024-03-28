Народный артист России Эммануил Виторган рассказал об отношениях с сыном Максимом и назвал его очень искренним человеком. Мыслями он поделился в беседе с «Мослентой».

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Артист поделился, что его сын не способен на ложь.

«Максим может быть резким, даже жестким, но он никогда не изменяет себе. Горжусь своим сыном», — заявил Виторган.

Он добавил, что советует сыну «обходить острые углы» и не нарываться, однако Максим такой, какой есть.

«Для меня самое гнусное — ложь», — заключил народный артист.

Ранее российский актер и режиссер Максим Виторган рассказал, что в детстве вместе с родителями жил в коммунальных квартирах. В квартире на Смоленской набережной его семья занимала комнату в 13 квадратных метров.