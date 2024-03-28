Хайдаров требует с россиянки 5 млн рублей из-за пяти ее фраз

Telegram-канал SHOT сообщил, что звездный хирург Тимур Хайдаров требует 5 млн рублей с президента Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель из-за пяти высказываний в свой адрес. По его информации, в частности, женщина заявляла, что у Хайдарова якобы поддельные дипломы и он «калечит пациентов». Врач считает, что Рашель занимается его травлей в интернете.

Как выяснил SHOT, женщина говорила, что Хайдаров «открыл клинику и позвал всех узбеков-родственников, которые не имеют медицинского образования». По данным канала, среди фраз, из-за которых звездный хирург хочет засудить Рашель, оказались: «Я знаю кто его крышует, обнаглевший, маленький, кривожопенький, нагленький»; «Дело на него заведено, потерпевших на сегодняшний день 87 человек». Судебное заседание по делу между Хайдаровым и Рашель состоялось 28 марта.

Ранее сообщалось, что на клинику Хайдарова IQ Plastique подали в суд. По предварительной информации, заявителем стало столичное управление Росздравнадзора. Подробности искового заявления не раскрываются, однако известно, что компанию звездного хирурга требуют привлечь к административной ответственности.